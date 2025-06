Imola | Gp di Formula 1 pressing centrodestra Campagna di crowdfunding con privati e cooperative

Imola si prepara a riscrivere il suo futuro: il centrodestra lancia una campagna di crowdfunding per riportare il Gran Premio di Formula 1 nel cuore dell’Emilia-Romagna. Dopo l’annuncio di Enzo e Dino Ferrari fuori dal calendario 2026, gli alleati regionali non si arrendono e puntano su privati e cooperative per rilanciare questa sfida. Un passo coraggioso che potrebbe cambiare le sorti della motorsport locale e non solo.

Imola, 29 giugno 2025 – Pressing del centrodestra in Regione nel tentativo di riportare il Gran premio di Formula 1 a Imola. Dopo l’ufficializzazione dell’uscita dell’ Enzo e Dino Ferrari dal calendario 2026 del Mondiale, Fratelli d’Italia rilancia un’istanza già avanzata nelle scorse settimane a livello locale. E attraverso una risoluzione della capogruppo Marta Evangelisti (prima firmataria), sottoscritta anche dai colleghi Priamo Bocchi, Nicola Marcello, Alessandro Aragona, Giancarlo Tagliaferri e Francesco Sassone, chiede alla Giunta del presidente Michele de Pascale di promuovere “insieme agli attori istituzionali del territorio”, una “campagna di crowdfunding, che coinvolga privati, aziende e cooperative” per riavere la gara iridata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola: Gp di Formula 1, pressing centrodestra. “Campagna di crowdfunding con privati e cooperative”

