Immobile al Bologna torna un pupillo | cosa fare al Fantacalcio

Ciro Immobile torna a Bologna, riaccendendo l’entusiasmo dei fantallenatori e creando nuove opportunità in sede d’asta. Con la sua esperienza e il suo fiuto del gol, l’attaccante italiano rappresenta un elemento di grande valore per le vostre rose. Ma come comportarsi quando il suo nome verrà chiamato? Scopriamo insieme le strategie vincenti per sfruttare al massimo questa occasione nel fantacalcio.

L’attaccante italiano ritorna in Serie A solamente dopo una stagione: ecco come comportarsi in sede d’asta quando verrà chiamato il suo nome (Ansa) – SerieANews.com Un colpo esotico, che stuzzica i fantallenatori. Dopo Edin Dzeko alla Fiorentina, anche Ciro Immobile sta per tornare in Italia. L’attaccante lascerà il Besikhtas dopo una sola stagione, dove ha messo a segno 19 gol e 4 assist in 41 presenze, per firmare con il Bologna. Una richiesta di Vincenzo Italiano, che vuole puntare su un nome esperto, magari da alternare a Castro. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Immobile al Bologna, torna un pupillo: cosa fare al Fantacalcio

In questa notizia si parla di: immobile - bologna - torna - pupillo

Calciomercato Bologna, Immobile apre ai rossoblu. Cosa manca per la fumata bianca? - Il calciomercato del Bologna si infiamma con l'apertura di Ciro Immobile, che sembra pronto a tornare in Italia e indossare la maglia rossoblù.

Era il pupillo di Allegri e protagonista assoluto del suo Cagliari. Nuova avventura per luihttps://tinyurl.com/mr3e53bw Vai su Facebook

Immobile al Bologna, torna un pupillo: cosa fare al Fantacalcio; Restyling a centrocampo: Italiano vuole il suo pupillo, sondaggio per il centrocampista; Bologna, Santo Stefano della boxe. Manuel Vignoli applaudito e vincente / FOTO.

Bologna, Ciro Immobile sempre più vicino: ingaggio da 2 milioni di euro - Alessandro Moggi, il procuratore dell'ex bomber della Lazio, sta trattando la buonuscita col Besiktas, dopo si formalizzerà l'operazione col Bologna ... Scrive it.blastingnews.com

Calciomercato, Immobile torna in Italia: l'attaccante al Bologna vuole un futuro alla Baggio e Signori - È incredibile come il destino lo collochi già di fronte ad un debutto che sarebbe clamoroso: Ciro Immobile, infatti, farebbe il suo rientro in serie A, dopo un anno di assenza, il 23 agosto, allo stad ... Lo riporta informazione.it