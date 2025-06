Immobile a Bologna Vieri applaude a Sartori | Mi fido delle sue intuizioni

Bobo Vieri, simbolo del calcio italiano e ormai volto noto di Bologna, si esprime con entusiasmo sull’arrivo di Ciro Immobile nel team felsineo. La sua fiducia nelle intuizioni dell’amico Sartori si unisce all’attesa di vedere Immobile svelare tutto il suo talento in una nuova sfida. Il mercato estivo si infiamma di speranze: Bologna si prepara a scrivere un capitolo emozionante, e tutto indica che questa mossa potrebbe fare la differenza.

Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante del Bologna, sull'imminente arrivo di Ciro Immobile nella squadra felsinea Ciro Immobile è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia del Bologna. L'attaccante ex Lazio, dopo un lungo ciclo in biancoceleste, si prepara a rientrare nel campionato italiano e mettersi a disposizione di .

