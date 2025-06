Immissioni in ruolo docenti 2025 | nuove regole per i vincitori dei concorsi PNRR Chiarimenti

Le procedure di immissione in ruolo dei docenti per il 2025 stanno rivoluzionando il panorama dell’assunzione scolastica. Con novità significative, come l’assenza di posti accantonati specificamente per i vincitori del concorso PNRR, il quadro si fa più complesso ma anche più trasparente. Scopriamo insieme cosa cambierà e come prepararsi al meglio per questa nuova fase, perché il futuro della scuola si costruisce anche con le nuove regole.

Le procedure di immissioni in ruolo per il 2025 introducono novità importanti. Non sono previsti posti accantonati per i vincitori del concorso PNRR, ma l’assunzione è garantita fino a esaurimento dei posti a bando, delineando un quadro complesso per i prossimi inserimenti. La novità: nessun posto accantonato Per le prossime assunzioni non verranno messi da . Immissioni in ruolo docenti 2025: nuove regole per i vincitori dei concorsi PNRR Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

