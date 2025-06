Immersioni e malori | due sub soccorsi e portati in ospedale uno in codice rosso

Un pomeriggio drammatico nel mare di Camogli: due sub sono stati soccorsi in seguito a incidenti durante immersioni, con uno in codice rosso. La mobilitazione delle squadre di emergenza ha dimostrato ancora una volta l’importanza della prontezza e della collaborazione tra soccorritori. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza in mare per prevenire tragedie e garantire interventi rapidi ed efficaci in situazioni di emergenza.

Mobilitazione per i soccorsi di due sub nel mare di Camogli nel pomeriggio di domenica 29 giugno 2025. Nel primo caso davanti a punta Chiappa ha avuto un malore una 60enne, soccorsa intorno alle ore 15 con intervento sul posto dell'automedica Golf 6 e di un'ambulanza della Croce Verde di Camogli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

