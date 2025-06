Immersione nei boschi | Ma meglio se non venite

rendono un’immersione nei boschi un’esperienza autentica e rigenerante: silenzio, isolarsi dal caos e riconnettersi con la natura. Paradossalmente, invitare a non venire potrebbe sembrare controproducente, ma è proprio questa scelta di ‘non forzare’ che rende la scoperta più genuina e appagante. In un mondo sempre più frenetico, a volte il vero lusso è prendersi il tempo di restare a casa… per poi tornare più carichi che mai.

Se i manuali dovessero mai scriverne, probabilmente quel metodo lo apostroferebbero come l'"anti marketing". Ovvero, tutta una serie di istruzioni che anziché invitare al consumo, chiamano a farsi da parte. A "non venire", a "restare a casa". Una contraddizione che lascia perplessi se sul piatto c'è il turismo, se a promuoverla è un evento che fa della partecipazione il suo successo. Ma che, allo stesso tempo, richiama proprio quegli aspetti che della montagna piacciono di più: i tempi lenti, la pace e il silenzio, i sentieri da percorrere senza sgomitare, il rispetto di quel che è natura e ambiente.

