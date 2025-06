Imma Tataranni 2 replica | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Questa sera, su Rai 1 alle ore 21:25, torna in replica la prima puntata di "Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore", la serie che ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e il cast eccezionale. Vanessa Scalera interpreta ancora una volta la determinata Imma Tataranni, una protagonista forte e autentica nata dalla penna di Mariolina Venezia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, trama e cast di questo ritorno imperdibile.

. Questa sera, 29 giugno 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica la prima puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Non appena torna a casa dopo una vacanza a Parigi col marito Pietro e la figlia Valentina per tranquillizzare quest’ultima dopo la sua rottura con Samuel, Imma riceve una chiamata: il corpo di Angelo Saraceno, ucciso con un colpo di arma da fuoco (probabilmente con un fucile) in pieno petto, viene trovato in un abbeveratoio per il bestiame lungo un sentiero della transumanza. 🔗 Leggi su Tpi.it