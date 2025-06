Imma Tataranni 2 in replica su Rai 1 | tutto quello che c’è da sapere

Se sei un appassionato di gialli e personaggi indimenticabili, non puoi perderti Imma Tataranni 2 in replica su Rai 1. La seconda stagione della fiction di successo, con Vanessa Scalera nei panni dell'originale sostituto procuratore, torna dal 29 giugno 2025 per conquistare ancora una volta il pubblico con trame avvincenti e interpretazioni straordinarie. Scopri tutto quello che c’è da sapere su trama, cast, puntate e streaming, perché questa serie è un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

Imma Tataranni 2 in replica su Rai 1: trama, cast, quante puntate e streaming. Da domenica 29 giugno 2025 alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d'ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma qual è la trama, il cast, quante puntate sono previste e quando va in onda Imma Tataranni 2 in replica su Rai 1? Ecco tutto quello che c'è da sapere. Trama. Imma Tataranni è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi.

