In un mondo che si evolve tra regole e libertà, la recente vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo del 29 giugno ci invita a riflettere sulle contraddizioni delle nostre democrazie. Mentre il fumo viene dipinto come il male assoluto, nuove restrizioni come il divieto di fumare in spiaggia e nei parchi in Francia testimoniano come le norme cambino, spesso con l’obiettivo di tutelare la collettività e preservare il benessere comune.

