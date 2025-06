Il vino del ’profeta’ Hernanes | E’ qui per il tartufo Deco

Il vino del 8217Profeta8217 Hernanes è qui per il tartufo deco, un connubio tra passione sportiva e arte enologica. Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, noto come Hernanes, ha lasciato il segno nel calcio con il suo stile unico e la sua esultanza iconica, ora immortalata in un raffinato vino piemontese. “Ca’ del Profeta”, una Barbera d’Asti DOC di eccellenza, incarna questa fusione di talento e tradizione. Un sorso che racconta una storia straordinaria…

Per quanti hanno trepidato per le sue imprese nel corso dello scorso decennio, la figura di Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio noto come Hernanes, rimane emblematica. Tocco di palla da “brasiliano”, grande visione di gioco e un’esultanza tutta particolare, contraddistinta da una capriola che oggi è il simbolo del suo vino, prodotto in Piemonte. Nel dettaglio, “ Ca’ del Profeta ”, un barbera d’Asti “doc”, molto rinomato dagli intenditori. Ed un vino che, abbinato ai cibi e alle ricette ferraresi, si prepara a fare bella mostra di sé in una serie di iniziative enogastronomiche, per le quali si sono gettate le basi ieri mattina alla Salumeria Tartari di Bondeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il vino del ’profeta’ Hernanes: "E’ qui per il tartufo Deco"

In questa notizia si parla di: vino - hernanes - profeta - tartufo

Il vino del ’profeta’ Hernanes: E’ qui per il tartufo Deco; Lascia il calcio e apre un relais nel Monferrato; Nocciola e vini del Monferrato protagonisti a Casa Hernanes nell'evento targato Élite Mediterranea.

Il vino del ’profeta’ Hernanes: "E’ qui per il tartufo Deco" - Ora si occupa di enogastronomia e vuole unire i suoi prodotti a specialità locali. Come scrive msn.com

La vita per il vino di Hernanes, il "Profeta" - Panorama - Home » Lifestyle » La vita per il vino di Hernanes, il “Profeta ... Come scrive panorama.it