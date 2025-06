Il videogame in cui i monumenti italiani diventano mostri Ivan | Vi racconto come è nato Stonemachia

Preparati a un viaggio sorprendente nel cuore dell’Italia, dove i monumenti diventano mostri e il passato si mescola al mistero. Il videogioco Stonemachia, in uscita nel 2026, sta già facendo parlare di sé grazie a una comunicazione social brillante e innovativa. Scopri come Ivan Maestri ha trasformato la tradizione in un mondo oscuro e onirico, pronto a catturare i giocatori di ogni età. Continua a leggere per immergerti in questa avventura unica!

In arrivo nel 2026, il videogioco Stonemachia ha già catturato l'attenzione del pubblico grazie a una comunicazione social basata sui meme a un'immaginario italiano dark e onirico ricco di appeal. Si può provare gratis la demo su Steam. Il creatore del gioco, Ivan Maestri, racconta a Fanpage.it le storie dietro lo sviluppo di Stonemachia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

