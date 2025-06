Il video di Stefania Nobile dopo i domiciliari | Ovunque vada ricevo baci e abbracci sono commossa

Il video di Stefania Nobile, dopo tre mesi di domiciliari, rivela un volto più forte e determinato. Ovunque vada, riceve baci e abbracci, testimoni di affetto e solidarietà. La sua testimonianza ci ricorda che la verità, anche nei momenti più difficili, alla fine emerge e premia. La sua storia continua a ispirare, dimostrando che la forza di una donna può superare qualsiasi ostacolo. Continua a leggere per scoprire cosa ha detto.

Il video di Stefania Nobile dopo oltre tre mesi ai domiciliari. Era stata arrestata lo scorso 4 marzo con l'ex compagno Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria di Milano. "La verità paga sempre. Non ci vedremo tanto come prima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

