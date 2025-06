Il video dell’attacco al carcere di Evin è stato creato con l’Intelligenza Artificiale

Il video dell'attacco al carcere di Evin, diffuso inizialmente come reale, ha fatto rapidamente il giro del web, generando sconcerto e dibattito. Creato con l’intelligenza artificiale, ha mostrato immagini impressionanti della devastazione, ma le verifiche successive hanno rivelato la sua natura fittizia. Questa vicenda evidenzia quanto sia facile manipolare le informazioni online e l’importanza di saper distinguere tra realtà e finzione.

Il carcere di Evin, a Teheran, è stato colpito durante il raid israeliano del 23 giugno 2025. Secondo fonti iraniane, l’attacco avrebbe causato la morte di 71 persone. Su questa vicenda reale è iniziato a circolare un video, diffuso per primo dal media iraniano Iran International, che mostrerebbe il cancello dell’istituto esplodere a causa dei bombardamenti. Tuttavia, in seguito a una verifica e all’identificazione dell’autore del video, si è scoperto che si tratta di un falso. Per chi ha fretta. Il carcere è stato realmente colpito dai bombardamenti israeliani.. Il primo media a diffondere la clip è stato l’iraniano Iran International. 🔗 Leggi su Open.online

