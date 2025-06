Il Video Club di Imola che resiste da 40 anni Il titolare Carlo Torri come Highlander | Sono rimasto l’unico

il custode di un patrimonio cinematografico che ha resistito nel tempo, sfidando le mode e le rivoluzioni digitali. Carlo Torri, come Highlander, è l’unico rimasto a portare avanti questa tradizione, testimone di un’epoca in cui il videonoleggio era il cuore delle serate di milioni di italiani. E mentre altri hanno chiuso, lui ha continuato con passione a offrire un angolo di magia cinematografica, mantenendo vivo il sogno del cinema classico.

"Sono rimasto l'unico. Hanno chiuso tutti". Carlo Torri sembra Christopher Lambert in Highlander. Il suo Video Club di Viale Marconi ad Imola, in provincia di Bologna, è il piĂą vecchio negozio di videonoleggio d'Italia. Dal 1985 ad oggi fanno quarant'anni di noleggio tra vhs, dvd, Blu-Ray, ma soprattutto sono quattro decenni senza interruzioni, senza cambio gestione, senza mai chiudere i battenti un solo giorno. In maniera letterale. "Sono sempre stato aperto: la domenica, a Natale, a Ferragosto. Batto i cinesi. Io mi riposo stando qui con voi e i miei clienti. Al massimo chiudo qualche ora quando vado a suonare", ci racconta Torri mostrando fiero, appoggiata tra un Cassavetes e Inside Out, la sua Stratocaster utilizzata anche per fare ripetizione di chitarra ai ragazzini tra un Porco rosso di Miyazaki e uno Zombie di Romero.