Il trofeo delle sane rivalità. In campo c’è tutto Poggio.

Il Trofeo delle Sane Rivalità a Poggio è arrivato al suo momento clou, infiammando gli animi e unendo le comunità in sfide appassionate. A Poggio a Caiano, l’edizione 2025 del Torneo dei Rioni sta vivendo intensi momenti di sport e tradizione, con il calcio a cinque che si prepara a scrivere nuove pagine di emozioni. La classifica? Ancora tutta da definire, ma l’entusiasmo non manca!

Anche a Poggio a Caiano è iniziata nei giorni scorsi l’edizione 2025 del Torneo dei Rioni, che come di consueto prevede molteplici discipline sportive. Domani sarà peraltro la volta del torneo di calcetto, al campo sportivo Martini: alle 20,50 inizierà Candeli – Bonistallo, alle 21,40 Santa Cristina – Centro Storico. E proprio la competizione di futsal potrebbe fare da primo ago della bilancio in attesa delle prossime sfide: la classifica provvisoria della manifestazione vede in testa a 15 punti il Rione Santa Cristina ed il Rione Candeli. A quota 8 punti c’è invece la coppia formata da Poggetto e Bonistallo, con il Centro Storico in quinta posizione a quota 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it