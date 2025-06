Il Trentino diventa la casa dell' orienteering con i 5 Days

nuovo ed emozionante: l’orienteering. I partecipanti, dai più giovani ai più esperti, si immergeranno nella natura incontaminata delle Dolomiti di Brenta, scoprendo angoli nascosti e vivendo avventure uniche. Questo evento, che riunisce 44 nazioni e cinque continenti, trasformerà il Trentino nella capitale mondiale dell’orienteering, offrendo a tutti un’esperienza indimenticabile tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. Prepariamoci a vivere il cuore delle Dolomiti come mai prima d’ora.

Saranno in 2mila, dai 5 agli 84 anni, in rappresentanza di 44 nazioni e 5 continenti, ad arrivare nelle Dolomiti di Brenta, dal 5 al 12 luglio, per vivere un’indimenticabile esperienza turistica a stretto contatto con il territorio ed esplorarne le bellezze paesaggistiche in un modo tutto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

