Il torneo di calcio a 7 sull’erba di Porotto entra nel vivo Fase a gironi ormai agli sgoccioli Tanto pubblico al Trofeo Novi

Entra nel vivo la ventunesima edizione del Trofeo Novi, il torneo di calcio a 7 su erba organizzato dalla società X Martiri, ormai diventato uno tra i più importanti della provincia e dell'intera regione. Quest'anno il livello tecnico si è alzato notevolmente rispetto alle edizioni passate, sedici sono le squadre che si stanno contendendo la vittoria a suon di gol, ma a stupire è la grande affluenza di pubblico che ogni sera riempie le tribune dell'impianto sportivo di Porotto. Diversi gli atleti che militano tra Serie D ed Eccellenza, con qualcuno che si è messo in gioco pure dalla C – come l'ex spallino Contiliano – per provare a portarsi a casa uno dei tornei estivi più ambiti dell'estate.