Il tasso variabile torna più conveniente del fisso | mutui e mercato immobiliare cosa cambia nell' Aretino

Il mercato dei mutui si sta rimodellando: dopo oltre due anni, il tasso variabile torna ad essere più conveniente di quello fisso, segnando un’inversione di rotta che potrebbe cambiare le strategie di acquisto immobiliare. Secondo l’osservatorio di Mutuionline, questa tendenza anticipa un riequilibrio tra le due opzioni di finanziamento. Ma cosa significa tutto ciò per gli acquirenti aretini? Scopriamolo insieme.

Inversione di rotta per i mutui. "Dopo oltre due anni i finanziamenti a tasso variabile sono tornati a essere più convenienti di quelli a tasso fisso", spiegano dall'osservatorio di Mutuionline. "Con leggero anticipo rispetto alle previsioni si torna a un riequilibrio delle due tipologie di tasso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

