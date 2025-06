Il tappo? E’ un’opera d’arte A Capri ce ne sono oltre diecimila in mostra

Nel cuore di Capri, un sorprendente tesoro artistico si svela: oltre diecimila tappi di metallo trasformati in opere d’arte da Luigi Masecchia. La mostra “10.381 Tappi in mostra”, presso la Fondazione Serena Messanelli Zweig, invita i visitatori a scoprire come oggetti di uso quotidiano possano diventare protagonisti di un'arte innovativa e sostenibile. Un viaggio tra creatività e rispetto per l’ambiente che non potete perdere fino al 13 luglio.

di Marco Milano Alla Fondazione Serena Messanelli Zweig il nuovo polo culturale a pochi passi dalla piazzetta prosegue fino al 13 luglio la mostra “10.381 Tappi in mostra” di Luigi Masecchia, a cura di Massimo Esposito e Bruno Flavio. L’artista, noto per aver trasformato i tappi di metallo in un vero e proprio mezzo espressivo, con una visione innovativa e sostenibile, ha elevato un oggetto di scarto a forma d’arte, dando vita ad opere e oggetti da design di grande impatto visivo. E 10.381 è il numero dei tappi utilizzati per realizzare questa prima mostra caprese dell’artista, che mette insieme una selezione della sua più recente produzione, coniugando arte ed inclusione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

