Il tango conquista l’Europa | si chiude oggi il grande festival

Il fascino irresistibile del tango ha conquistato l’Europa, e oggi si chiude la 15ª edizione dell’European Tango Cup & Festival, un evento che ha trasformato Bellaria Igea Marina nella capitale europea di questa danza passionale. Dopo tre giornate di emozioni, cultura e musica, l’atmosfera al Palacongressi è ancora vibrante, pronta a lasciare un segno indelebile. A dare il via alla serata…

Si chiuderà oggi dopo tre giornate intense di emozioni, cultura e musica, la 15esima edizione dell' European Tango Cup & Festival – 7° Metropolitano Tango Europe. L'evento ha trasformato Bellaria Igea Marina nella capitale europea del tango, ospitando oltre 37 nazioni al Palacongressi cittadino. Un appuntamento ormai consolidato, organizzato da Metrotango con il supporto di Fondazione Verdeblu e il patrocinio della Regione. A dare il via alla manifestazione è stata una suggestiva esibizione in piazzale Kennedy, con i campioni mondiali di tango protagonisti di una performance sul mare che ha incantato il pubblico.

