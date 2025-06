Il sound di Nello Salza Al via ’Musica in mare’

Il sound di Nello Salza prende il mare a Castiglione della Pescaia con la rassegna "Musica di mare", un debutto emozionante che unisce musica e atmosfere marine. La quarta edizione del festival, organizzata da Agimus Grosseto e dal Comune sotto la direzione artistica di Gloria Mazzi, promette un viaggio sonoro unico, iniziando alle 18.45 in piazza Solti. Preparati a lasciarti coinvolgere da un'esperienza musicale indimenticabile che celebra il mare e la sua magia.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA "Musica di mare" debutta con la tromba di Nello Salza e il talk show con il giornalista Vittorio Introcaso. Oggi a Castiglione della Pescaia il primo concerto del festival organizzato da Agimus Grosseto e dal Comune, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. La quarta edizione della rassegna si apre alle 18.45 in piazza Solti con Nello Salza e la sua inconfondibile tromba, che ha segnato le colonne sonore dei più celebri film di Ennio Morricone e di tanti altri capolavori del cinema italiano. Non solo musica, ma anche talk show, come prevede la formula del "salotto musicale" del festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sound di Nello Salza. Al via ’Musica in mare’

