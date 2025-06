Il sonno delle api ci svela i misteri del cervello umano |  lo scopre uno studio tutto italiano

Il sonno delle api ci svela i misteri del cervello umano: uno studio tutto italiano di Salvatore Vicedomini svela sorprendenti analogie tra il riposo di queste insetti e le funzioni cerebrali umane. Le api, simbolo di organizzazione e cooperazione, non solo assicurano la sopravvivenza degli ecosistemi, ma potrebbero anche offrire chiavi preziose per comprendere i nostri sogni e le attività cerebrali notturne. La loro...

di Salvatore Vicedomini Le api, animali fondamentali per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi, sono una delle specie di insetti più evoluti in natura, strutturate in società ben ordinate e tra gli invertebrati risultano essere i principali impollinatori del nostro pianeta permettendo che si realizzi la riproduzione delle piante, il processo vitale che ci assicura la salvaguardia della biodiversità e delle primarie fonti alimentari. La loro evoluzione è dovuta ad alcune caratteristiche comparse attraverso lo sviluppo di cure parentali che hanno portato ad una transizione da una condizione solitaria ancestrale ad un’altra definita eusociale caratterizzata da tre particolarità biologiche distintive: la prima è il polimorfismo, essendo una specie composta da alcuni individui a funzione riproduttiva e da altri che appartengono alla casta sterile (operaie), la seconda è la sovrapposizione della generazione parentale con una o più generazioni della progenie e la terza è la cooperazione di alcuni membri che svolgono cure parentali all’interno della colonia prendendosi cura dell’altrui progenie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it