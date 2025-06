Il sindaco Masci | Rifletto sul ricorso al Consiglio di Stato ma anche su un ritorno al voto

Il sindaco Masci si confronta con una fase cruciale per il futuro della città, valutando attentamente il ricorso al Consiglio di Stato e un possibile ritorno alle urne. La sua riflessione si concentra sul voler fare chiarezza sulla legittimità della sua elezione e sulla volontà popolare, con l'obiettivo di garantire trasparenza e stabilità. La decisione finale potrebbe segnare un nuovo capitolo nel cammino amministrativo, riaffermando la fiducia dei cittadini e il loro mandato.

