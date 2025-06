Il sindaco di Montecatini Val di Cecina Auriemma interviene all' incontro ' Ospedale di Volterra | quale futuro?'

Il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, ha preso parola durante l’incontro del 27 giugno 2025 a Volterra, dedicato al futuro dell’ospedale locale. Con passione e fermezza, ha sottolineato l’importanza di mantenere e rafforzare i servizi sanitari sul territorio, evidenziando che la salvaguardia della sanità locale rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere della comunità. L’intervento di Auriemma è un chiaro segnale di impegno condiviso per un domani più sicuro e sostenibile.

L'intervento del Sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, durante l'incontro del 27 giugno 2025 a Volterra, 'Ospedale di Volterra: quale futuro?', è un appello per la tutela della sanità locale. Nel suo discorso, Auriemma sottolinea con fermezza "l'importanza di mantenere e.

