Il sesto grado di giudizio Nessuno sconto di pena Confermate le condanne

Il sesto grado di giudizio ha confermato le condanne: nessuno sconto di pena. Trentasette persone hanno perso la vita in quella drammatica notte di 16 anni fa, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie e nella comunità di Viareggio. La memoria di quella tragedia si rinnova, portando alla luce il dolore e la speranza di non dimenticare mai. E quest’anno Viareggio si prepara ancora una volta a rendere omaggio alle vittime, mantenendo vivo il ricordo e la lotta per la giustizia.

Trentadue persone morte bruciate. A distanza di 16 anni Viareggio ha ancora negli occhi la disperazione, la tragedia, l’orrore di quella notte. Trentadue vite spazzate via in un attimo. Insieme a quelle di altrettante famiglie. Chi ha perso un figlio, chi un genitore, chi un fratello. Persone care che non ci sono più. Viareggio si prepara ancora una volta a celebrare il ricordo di quella notte. E lo fa quest’anno avendo in tasca buona parte della verità processuale. Lo scorso 27 maggio, infatti, i giudici dell’Appello Ter di Firenze hanno messo quasi definitivamente – manca l’ultimo passaggio in Cassazione – la parola fine sul lungo e tribolato iter processuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sesto grado di giudizio. Nessuno sconto di pena. Confermate le condanne

In questa notizia si parla di: sesto - grado - giudizio - nessuno

Il Lane pronto a scalare il sesto grado di Terni - Il Lane si prepara a affrontare la cruciale semifinale play-off di Terni, con solo 24 ore di attesa. Dopo una partita in casa che ha segnato un momento fondamentale nella corsa verso il sesto grado, le aspettative sono altissime.

Il sesto grado di giudizio. Nessuno sconto di pena. Confermate le condanne; Strage di Viareggio, sesto grado di giudizio; Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Moretti.

Strage di Viareggio, sesto grado di giudizio - RaiNews - Strage di Viareggio, sesto grado di giudizio Martedì nuovo processo per la strage ferroviaria del 2009. Riporta rainews.it

Strage di Viareggio, oggi l’Appello-ter: oggi la sesta sentenza - Aperta la Camera di Consiglio per il sesto grado di giudizio sulla strage ferroviaria di Viareggio, costata la vita a 32 persone. Scrive noitv.it