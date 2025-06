Il senato Usa dà il via libera al dibattito su legge di spesa Trump esulta

Il Senato americano ha appena dato il via libera a un dibattito decisivo sulla legge di spesa, segnando un importante passo avanti nel pacchetto di agevolazioni fiscali, tagli alla spesa e fondi per le deportazioni proposti da Donald Trump. La votazione di 51 a 49, frutto di una notte tumultuosa, vedrà ora il Congresso affrontare una delle decisioni più cruciali prima della scadenza del 4 luglio. Resta da vedere come si evolverà questa intricata battaglia politica...

I repubblicani del Senato, votando in una drammatica sessione serale, hanno superato di misura un passaggio procedurale chiave nella corsa per far avanzare il pacchetto di agevolazioni fiscali, tagli alla spesa e fondi rafforzati per le deportazioni del presidente americano Donald Trump entro la scadenza del 4 luglio. Il risultato, 51 a 49, è arrivato dopo una notte tumultuosa con il vicepresidente J.D. Vance al Campidoglio per rompere un potenziale pareggio. Scene di tensione si sono svolte in aula mentre il voto si è bloccato, protraendosi per oltre tre ore mentre i senatori che si opponevano si riunivano per i negoziati e interrompevano le riunioni private. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il senato Usa dà il via libera al dibattito su legge di spesa, Trump esulta

