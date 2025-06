il romanzo del caso hamer dal delitto alle cure alternative

Il romanzo "Il caso Hamer" di Luca Mastrantonio ci conduce nel cuore di un mistero avvolto da domande e dubbi, partendo dalla tragica notte del 17 agosto 1978. Un evento che ha segnato la vita di Dirk Hamer, coinvolgendo il lettore in un percorso tra delitti, scienza e cure alternative. Un viaggio emozionante che invita a riflettere sulla complessitĂ delle veritĂ nascoste dietro un fato apparentemente insindacabile.

Piombo e latte (Bompiani) dello scrittore e giornalista Luca Mastrantonio fa parte di quello che Javier Cercas definisce il genere letterario delle domande. Parte dai tragici eventi della notte del 17 agosto 1978, quando il giovane Dirk Hamer, 19 anni, viene colpito da un proiettile mentre dorme su una barca in rada presso l'isola di Cavallo, in Corsica, dov'è in vacanza con la sorella Birgit: Dirk avrĂ un calvario di cento giorni prima di morire. Per quanto accaduto finisce sotto accusa e poi sotto processo Vittorio Emanuele di Savoia, che sarĂ in seguito assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale.