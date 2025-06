Il ritorno di Gregorio Paltrinieri in piscina | Non mi ricordavo neanche cosa fare…

Il ritorno di Gregorio Paltrinieri in piscina è come un tuffo nel passato, un richiamo alle emozioni di un talento senza tempo. Dopo anni di successi e record, il carpigiano ha riaperto le acque del Foro Italico, riscoprendo la passione che lo ha reso leggenda. La sua presenza riaccende i sogni di molti appassionati, dimostrando che alcuni amori, come quello per il nuoto, non finiscono mai. E ora, la domanda è: quale sarà il prossimo capitolo della sua straordinaria carriera?

Certi amori non finiscono mai. È il caso di Gregorio Paltrinieri e dei 1500 stile libero. Il carpigiano è tornato ad affrontare le trenta vasche ieri, nella piscina del Foro Italico, quella che nel lontano 2011 lo aveva fatto scoprire al mondo proprio nel corso del Trofeo Settecolli, siglando un crono di poco sopra i 15?. Di acqua ne è passata sotto i ponti e Greg, a 30 anni, si trova a gestire una situazione diversa. Dopo aver vinto tutto, considerando lo scoccare del tempo, l’impegno tra piscina e acque libere non è facilmente gestibile. E così, come aveva dichiarato il suo tecnico Fabrizio Antonelli, il focus è sul nuoto di fondo, in ottica Mondiali di Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il ritorno di Gregorio Paltrinieri in piscina: “Non mi ricordavo neanche cosa fare…”

