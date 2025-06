il ritorno dei messia del rock alternativo

il presente e il passato, tra emozioni intense e sonorità rivoluzionarie. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, perché questa notte a Milano sarà il battito del cuore del rock alternativo.

Quando la prima città che accoglierà la band sarà Milano, nella serata del 2 luglio 2025, l'Ippodromo SNAI San Siro si trasformerà in un tempio sonoro. I Thirty Seconds to Mars tornano nella capitale lombarda per una notte che promette di scrivere una nuova pagina nella storia del rock alternativo italiano. Con Jared Leto al comando di questa astronave musicale, la band californiana si prepara a offrire uno spettacolo che trascende i confini tra realtà e sogno, tra cinema e musica, tra performance artistica e catarsi collettiva. La scelta dell'Ippodromo come palcoscenico non è casuale. Questo luogo, tradizionalmente dedicato alle corse dei cavalli, negli ultimi anni si è trasformato in uno degli scenari più suggestivi per i grandi concerti milanesi.