il ritmo lento

Nel cuore di un avanspettacolo decadente, le marionette si interrogano sul senso dell’esistenza, danzando al ritmo lento del tempo che le avvolge. Vincenzo Calafiore ci invita a riflettere sulla vita, sottolineando l’importanza di meditare sull’essenza delle nostre giornate. In questo silenzioso spettacolo, la nostra ricerca di significato si intreccia con il movimento delle maree, rivelando come ogni attimo sia prezioso e da apprezzare.

di Vincenzo Calafiore

29 Giugno 2025

Udine

".. va ben meditata la vita, per apprezzarne l'essenza! "

Vincenzo Calafiore

In quel dietro le quinte di un decadente avanspettacolo, le marionette cercano nel vento che le sollecita, parole precise che diano loro nel ritmo lento delle ore, la certezza di esistere.

Mentre come le maree, le loro vite passano nel lento crescere e decrescere, pregne di solitudine e vane speranze; nel labirinto cieco del sistema sotteso.

Appena percettibile, venato di rosso, soffuso, le loro vite sempre in attesa con la speranza di essere rapite da un soffio vitale.