Il Rimini perde il direttore generale Geria è pronto a fare la valigia

Il Rimini si prepara a perdere un suo punto di riferimento: il direttore generale Giuseppe Geria. Dopo due anni di intensa collaborazione, le voci di un suo addio si fanno sempre più insistenti, annunciando un cambio importante nella famiglia biancorossa della presidente Di Salvo. La sua partenza segna un nuovo capitolo per il club, aprendo scenari ancora da definire e lasciando molti a chiedersi quale sarà il futuro della gestione riminese.

La famiglia biancorossa della presidente Di Salvo è pronta a perdere un ’pezzo’. Si vocifera ormai da settimane, ma nei prossimi giorni dovrebbe diventare realtà l’addio del direttore generale Giuseppe Geria. Che a Rimini c’era arrivato due anni fa insieme a tutta la squadra dirigenziale messa insieme dalla manager italo-svizzera. Ora il dirigente calabrese, che in Piazzale del Popolo per la prima volta nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di dg, è pronto a ritornare alle origini. Per lui ci sarebbe (condizionale d’obbligo) pronta un’offerta da un club di B come responsabile del settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Rimini perde il direttore generale. Geria è pronto a fare la valigia

In questa notizia si parla di: rimini - direttore - generale - geria

