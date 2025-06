Il Riesame | Ceffa resti agli arresti Ma è già libero

Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Andrea Ceffa, lasciandolo ancora sotto restrizione. Tuttavia, il parere arriva troppo tardi: i termini per la custodia sono ormai scaduti, e il sindaco di Vigevano si trova ancora in stato di detenzione. La questione si complica, sollevando dubbi sulla reale efficacia delle decisioni giudiziarie e sulle conseguenze per il suo ruolo pubblico.

Il pronunciamento è arrivato fuori tempo massimo. E dunque non avrà alcun effetto. Il Tribunale del Riesame, al quale si era rivolto l’avvocato Luca Angeleri, che assiste il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, tornato in libertà dopo essere rimasto ristretto per sei mesi agli arresti domiciliari, ha dato parere negativo alla istanza di revoca del provvedimento. Peccato che nel frattempo siano scaduti i termini per la custodia e Ceffa non solo sia tornato in libertà ma abbia anche ripreso il suo posto alla guida dell’amministrazione. "Ormai questo pronunciamento è superato e il suo esito non ci interessa granché – commenta l’avvocato Angeleri –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Riesame: Ceffa resti agli arresti. Ma è già libero

