Il Ridotto della Nuova Fenice è pronto | il 2 luglio l’inaugurazione

Finalmente, dopo quasi due anni di attesa e lavori di restauro, il Ridotto della Nuova Fenice è pronto ad accogliere nuovamente il pubblico. Situato negli ex Magazzini Campanelli di via Cinque Torri, questo spazio rinasce come cuore pulsante di cultura e socialità per la città. La sindaca Michela Glorio invita tutti all’inaugurazione di mercoledì alle 19, promettendo che sarà un momento da ricordare e un nuovo capitolo per la comunità locale. Aspettiamo tutti all’inaugurazione!

Finalmente, dopo tanta attesa, il Comune potrà consegnare alla città il Ridotto del teatro La Nuova Fenice ricavato negli ex Magazzini Campanelli di via Cinque Torri, i cui lavori di adeguamento erano iniziati quasi due anni fa. Ad annunciarlo la sindaca Michela Glorio: come aveva promesso, l'inaugurazione slittata di mesi sarà questa settimana, mercoledì alle 19. "Aspettiamo tutti all'inaugurazione. Abbiamo fatto diversi sopralluoghi e siamo entusiasti del risultato. E' uno spazio pensato per concerti, esibizioni artistiche, piccole rappresentazioni con palco centrale e pubblico tutto attorno.

