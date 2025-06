Il riarmo europeo rilancerà l’economia e l’industria | non si poteva fare lo stesso sforzo per salvare il pianeta?

Il riarmo europeo, volto a rilanciare economia e industria, sembra dominare i pensieri dei nostri leader. Mentre le guerre tra Israele, Stati Uniti e Iran si affievoliscono, l’Europa non smette di armarsi, motivata più da esigenze strategiche che nostalgiche. Una realtà fredda e contabile, fatta di numeri e percentuali, che mette in discussione le priorità: difendere gli interessi o salvare il pianeta?

È finita, per ora, la guerra tra Israele, il suo alleato principale, gli Stati Uniti, e l’ Iran, ma di guerre ce ne sono ormai a iosa e quindi l’Europa non ha abbandona il progetto di armarsi. Certo la motivazione non è nostalgica, per esempio una sorta di ritorno ai “bei tempi” della Guerra Fredda per i paesi della vecchia Europa dell’Ovest; piuttosto a monte c’è una nuova realtà fredda e contabile, misurata in percentuali di Pil, miliardi di euro, armi intelligenti e nuove catene di produzione. Il riarmo insomma fa bene al portafoglio. Le cancellerie europee, però, ci vogliono far credere che abbiano abbandonato decenni di disarmo programmato, sostituendo alla radice dell’avventura europea il concetto di pace con quello di deterrenza espansiva sotto la pressione americana e sotto la minaccia russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it