Il radar non funziona | bloccati tutti i voli all' aeroporto di Torino Caselle

Una notte di caos e incertezza scuote l’aeroporto Sandro Pertini di Caselle, dove un guasto al radar dell’Enav ha paralizzato tutti i voli in partenza e arrivo nel Nord Ovest. La situazione ha causato enormi disagi a passeggeri e operatori, lasciando tutti in attesa di una soluzione. Ma cosa sta succedendo veramente? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa emergenza che ha interrotto le rotte aeree della regione.

Serata di grandi disagi all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese, il 28 giugno 2025. Per via di un guasto a un radar dell’Enav, l’azienda che gestisce il traffico aereo in tutta Italia, tutti i voli da e per il Nord Ovest d’Italia sono rimasti bloccati. Dalle 21, gli aerei in partenza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

