Il quarantenne annegato nell’Adda a Vaprio | Florin Banu è la terza vittima in 15 giorni

Una tragedia che scuote Vaprio d’Adda: Florin Banu, quarantenne operaio, ha perso la vita annegato nell’Adda nel giro di poche ore, portando a tre il numero di vittime in soli 15 giorni. Un dramma che solleva interrogativi sulla sicurezza e le circostanze di questo ultimo incidente. Le indagini sono ancora in corso per chiarire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più grave, lasciando la comunità nel dolore e nella speranza di fare luce sulla vicenda.

Vaprio d’Adda (Milano), 29 giugno 2025 – Un tuffo proibito o una scivolata fatale, indagini ancora in corso sulla dinamica dell'ultima tragedia sul fiume. Intanto si piange Florin Banu, operaio montatore quarantenne, scomparso nell'Adda a Vaprio ieri nel pomeriggio, sabato 28 giugno, e ripescato dai sommozzatori senza vita poche ore dopo. Banu lavorava in un'azienda della zona e, a quanto risulta, a Vaprio viveva in un appartamento in affitto. Il punto esatto. in cui. è annegato. il 40enne, forse. scivolato dai gradoni Pomeriggio tragico . La tragedia si è verificata all'altezza dei " gradoni " sulla sponda vapriese del fiume, che l'uomo aveva raggiunto con alcuni amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il quarantenne annegato nell’Adda a Vaprio: Florin Banu è la terza vittima in 15 giorni

