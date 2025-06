Il Quad si riunisce per navigare le tensioni nell’Indo-Pacifico

Il Quad si riunisce per affrontare con determinazione le sfide e le tensioni nell’Indo-Pacifico, un'area strategica di importanza globale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ospiterà il 1° luglio a Washington una storica riunione dei ministri degli Esteri, coinvolgendo le figure chiave di India, Australia e Giappone. Un momento cruciale per rafforzare alleanze, promuovere stabilità e plasmare il futuro di questa regione fondamentale. Resta con noi per scoprire le decisioni che cambieranno gli equilibri geopolitici.

Il segretario di stato americano Marco Rubio ospiterà il 1° luglio a Washington una riunione dei ministri degli Esteri del Quad. All'incontro parteciperanno il ministro degli Affari Esteri indiano S. Jaishankar, la ministra australiana Penny Wong e il ministro giapponese Iwaya Takeshi, come confermato dal portavoce del Dipartimento di Stato Usa. Il funzionario di Stato ha ricordato che il primo impegno diplomatico del segretario Rubio, subito dopo il suo insediamento il 21 gennaio, è stato proprio un incontro del Quad — tenutosi il giorno successivo all'insediamento del presidente Donald Trump — segno evidente della centralità strategica attribuita dall'amministrazione alla regione indo-pacifica.