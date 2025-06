Il Psg vince 4-0 L’Inter Miami di Messi può sempre dire di aver preso un gol in meno dell’Inter Milano

Il calcio è fatto di emozioni, e questa partita tra PSG e Inter Miami ne è stata un esempio. Con un convincente 4-0, i parigini hanno dimostrato il loro talento senza esagerare, rallentando nel secondo tempo per rispetto verso Messi, Suarez e Busquets. La vittoria è stata netta, ma il vero protagonista, Messi, ha portato con sé il rispetto per il gioco e per gli avversari. E con lui, ogni partita diventa un racconto da ricordare.

. È finita 4-0. Il secondo tempo, di fatto, non si è giocato. Il Psg di Luis Enrique non ha maramaldeggiato. Ha visibilmente rallentato. Sarebbe stata una storpiatura. Messi andava rispettato. E con lui anche Suarez e Busquets che in occasione del 2-0 parigino ha commesso un errore che probabilmente non avrà mai commesso nella sua carriera: ha regalato un pallone uscita come può accadere ai pivellini dai piedi rigidi costretti da allenatore ottusi alla costruzione da dietro. Ma lui è Busquets. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Psg vince 4-0. L’Inter Miami di Messi può sempre dire di aver preso un gol in meno dell’Inter Milano

In questa notizia si parla di: inter - messi - vince - miami

Inter Miami, che gol di Messi! Peccato che non serva a nulla | VIDEO - Lionel Messi incanta ancora una volta con un gol spettacolare durante la sfida tra Inter Miami e Minnesota United.

Messi parte lo stesso (cit.) e regala il secondo upset di quest'inutile #FIFAClubWorldCup. Il suo Inter Miami vince 2-1 contro il Porto. Vai su X

I più grandi campioni si sfidano per il trono mondiale: inizia la Coppa del Mondo per Club, chi vincerà Domani alle 2:00 CET del mattino, l’Inter Miami di Messi darà ufficialmente inizio alla FIFA Club World Cup giocando il match d’esordio contro l’Al-Ahly Vai su Facebook

Inter Miami eliminato, vince il PSG; L'Inter Miami vince in rimonta contro il Porto, Messi lo merita di più; La magia di Messi lancia l'Inter Miami, Porto ko. Vince il Palmeiras.

Mondiale per Club, oggi Psg-Inter Miami - La partita in diretta - Il Psg torna in campo nel Mondiale per Club e oggi, domenica 29 giugno, affronta l'Inter Miami negli ottavi di finale del torneo. Da msn.com

Psg-Inter Miami diretta Mondiale per club: Messi sfida il suo passato LIVE - All’appuntamento del Mercedes Benz Stadium di Atlanta partono come strafavoriti i parigini, tra i più accreditati per la vittoria finale del torneo, ma la squadra della Pulce non ha mai perso ancora. Lo riporta msn.com