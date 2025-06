Il PSG paga anche per salvare il Lione | retrocessione evitata con un gesto clamoroso

Una svolta inaspettata scuote il calcio francese: il PSG interviene con un gesto clamoroso per salvare il Lione dalla retrocessione, dimostrando che nel calcio può ancora nascere l’impossibile. La crisi finanziaria del club dell’Olympique ha portato alla sventura, ma l’intervento strategico del club parigino potrebbe cambiare tutto. Un gesto di solidarietà o di calcolo? La vicenda si avvicina a una svolta decisiva.

Il Lione è stato retrocesso per i troppi debiti accumulati: il Paris Saint Germain interviene con un gesto clamoroso per salvarlo La notizia che ha scosso il calcio francese è della scorsa settimana: Lione retrocesso in Ligue 2 per i troppi debili accumulati dal club che fino a pochi mesi fa toccavano l’impressionante cifra di 500 milioni di euro. John Textor non è riuscito la voragine nei conti e quindi a risanare il bilancio. E così è arrivata la stangata da parte dell’organismo che regola la Ligue 1 che ha quindi decretato la clamorosa retrocessione. Un colpo durissimo per il club abituato a stazionare nelle zone nobili della classifica. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Il PSG paga anche per salvare il Lione: retrocessione evitata con un gesto clamoroso

