Il Prosciutto di San Daniele | un’eccellenza friulana conosciuta nel mondo

Il Prosciutto di San Daniele rappresenta il simbolo della tradizione gastronomica friulana, apprezzato e riconosciuto in ogni angolo del pianeta. Con la sua lavorazione artigianale e il sapore inconfondibile, conquista i palati più esigenti e racconta storie di passione e qualità che attraversano generazioni. Scopriamo insieme perché questa eccellenza italiana è un autentico tesoro da scoprire e gustare.

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele lancia una nuova campagna triennale per promuovere la sostenibilità DOP in Europa - Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova il suo impegno per la sostenibilità con una nuova campagna triennale, cofinanziata dall’Unione Europea.

