il progetto di reggiana boxe e immergas borse di studio per giovani pugili

Il progetto di Reggiana Boxe e Immergas nasce con l’obiettivo di democratizzare lo sport e offrire opportunità a giovani talenti in condizioni di fragilità. Grazie alle borse di studio Immergas Boxing Grant, alcuni pugili provenienti da cooperative sociali locali possono allenarsi gratuitamente, trovando così un valido supporto nel loro percorso di crescita personale e sportiva. Questa iniziativa rappresenta un atto concreto di impegno sociale, che dimostra come il pugilato possa essere un potente strumento di inclusione e rinascita.

Un nuovo progetto sociale, una nuova alleanza per il territorio. Da quest’anno, nell’ambito del sostegno di Immergas, di recente diventata partner del club granata, alcuni giovani pugili in condizioni di fragilità possono allenarsi gratuitamente alla Reggiana Boxe Olmedo grazie ad alcune borse di studio sportive denominate Immergas Boxing Grant. Si tratta di un sostegno concreto per quegli atleti seguiti da cooperative sociali locali, che senza questo aiuto non potrebbero permettersi né il tesseramento né la frequenza costante. Uno dei beneficiari è Yassine Soucrati, 21 anni, arrivato dal Marocco quando aveva 6 mesi, oggi atleta nella palestra dell’Olmedo Boxing Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net