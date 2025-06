Il problema non è Bezos Sono i matrimoni d’estate

Nel cuore di Venezia, tra gondole e lampi di celebrità, si svolge un matrimonio che più che un evento privato sembra una pellicola hollywoodiana. Bezos, con cappellini à la DiCaprio, e gli ospiti da red carpet, trasformano questa celebrazione in una scena da cronaca semiseria, dove il confine tra privacy e spettacolo si fa sottile. Un'operazione di celebrity-washing riuscita (quasi) alla perfezione, lasciando tutti a chiedersi: qual è il vero volto di questa festa?

Il matrimonio di Jeff Bezos è solo l'ultimo problema per Venezia - È come se un sogno sfuggente si stesse trasformando in realtà quotidiana, mettendo a dura prova la fragile magia di Venezia.

