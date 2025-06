Il Pride guarda oltre Trentamila in piazza | Il nostro cuore è a Budapest e Gaza

Il Pride si erge come un inno di speranza e solidarietà, attraversando confini e culture per unire voci di libertà. Oltre trentamila persone in piazza, un cuore pulsante che batte tra Budapest, Gaza e Bologna, incarnando l’energia di una lotta condivisa: quella di un mondo più giusto e inclusivo. Il Rivolta Pride, giunto al suo quinto anno, continua a dipingere le Due Torri di colore e coraggio, aprendo il...

Un'ondata arcobaleno che urla, grida, canta e manifesta per una " Palestina libera dal fiume fino al mare". Un'ondata arcobaleno che supera i confini dei nostri viali e arriva a Budapest, in solidarietà al corteo vietato da Orban. Un'ondata arcobaleno quindi che va "da Budapest a Gaza a Bologna. Froce e trans con popoli in rivolta". Il Rivolta Pride per il quinto anno dipinge le Due Torri con la manifestazione autogestita Lgbtqia+, aprendo il serpentone ai Giardini Margherita e radunando circa 30 mila persone. Riunite, tra adulti, grandi e piccini; ci sono famiglie, giovani, anziani, attivisti e associazioni, per un corteo che da Santo Stefano si sposta al parco della Montagnola a sostegno "delle persone trans di tutto il mondo, che stanno vivendo un attacco a livello globale da una destra che si sta allineando contro le trans e migranti", inizia Milos di Rivolta Pride.

