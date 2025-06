Il Pride a Budapest visto da dentro Francesca Romana D' Antuono | È stato uno schiaffo a Orbán Eravamo tantissimi e consapevoli della potenza di quello che stavamo facendo

Il Pride di Budapest si è trasformato in un inno vibrante alla libertà e all’uguaglianza, con migliaia di partecipanti provenienti da tutta Europa. Francesca Romana D’Antuono, testimone diretta di quell’energia contagiosa, ci porta dentro un evento che ha lasciato il segno: un vero e proprio schiaffo simbolico a ogni forma di ingiustizia, rafforzando la voce di chi lotta per i propri diritti. E questa è solo l’inizio di una storia che continua a emergere.

La presidente di Volt Europa ha partecipato al Pride di Budapest insieme a migliaia di persone arrivate da tutta l'Europa.

