Il presidente dell’Associazione nazionale Alpini | Leva sia obbligatoria costruisce identità nazionale

Il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, insiste sull'importanza della leva obbligatoria per rafforzare il senso di identità e coesione tra i giovani. Non si tratta solo di riempire le fila militari, ma di offrire un’esperienza formativa che possa contribuire a forgiare cittadini più consapevoli e uniti. In un momento in cui i valori condivisi rischiano di sgretolarsi, questa proposta mira a rinsaldare il tessuto sociale del paese.

Sebastiano Favero, presidente dell’Associazione nazionale Alpini, auspica il ritorno della leva obbligatoria. “Chiediamo un servizio militare obbligatorio e lo chiediamo con forza non per rimpinguare le nostre fila, ma perché questo è utile ai giovani, soprattutto oggi, di fronte a una società che rischia di perdere i valori fondanti del vivere comune. Il servizio è uno strumento per costruire identità, senso di appartenenza e coesione, elementi fondamentali per potersi poi confrontare con gli altri e vivere da cittadini consapevoli. Ce lo dicono i nostri vecchi e ce lo insegna da sempre il Contrin: servire insieme forgia lo spirito e rafforza il legame con la comunità e la nazione”, ha detto intervenendo al 42° raduno nazionale degli Alpini ai piedi della Marmolada, tra le vette che furono scenario della Grande guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il presidente dell’Associazione nazionale Alpini: “Leva sia obbligatoria, costruisce identità nazionale”

