Il popolo che sfila Etero e single | Diritti di tutti

Il Pride di Milano si trasforma in un vibrante coro di voci e colori, unendo persone di ogni identità e orientamento in una celebrazione di libertà e diritti. Martina Parisi, giovane di 22 anni di Monza, incarna questa volontà: “Love is love”, l’amore è amore. Perché essere qui è un gesto di impegno e solidarietà, affinché tutti possano vivere autenticamente, senza paura di essere se stessi. Io...

"Perché sono qui? Perché "love is love", l'amore è amore. E lo dico da etero". Martina Parisi ha 22 anni, arriva da Monza e partecipa al Pride milanese insieme ad altri amici. "È giusto esporsi perché ciascuno abbia diritto di essere chi vuole: oggi non sfilano solo gli appartenenti alla comunità Lgbtqia+ ma anche eterosessuali", accanto a famiglie non solo "Arcobaleno" e persone di varie età, mescolate in un fiume umano intergenerazionale. "Io – fa sapere la ragazza – studio il linguaggio dei segni: per me la diversità è una ricchezza, ciascuno può imparare dall'altro e nessuno deve sentirsi superiore.

È partito il corteo del Milano Pride 2025, che attraversa la città per celebrare l'orgoglio LGBTQ+ e rivendicare diritti e uguaglianza. Decine di migliaia di persone, tra bandiere arcobaleno, musica e slogan, stanno sfilando in un clima di festa ma anche di impeg

