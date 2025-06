Il Piemonte a New York presenta l’eccellenza del gusto

Il Piemonte a New York torna a incantare gli appassionati di gastronomia, portando l’eccellenza della sua cucina tra i vertici del Summer Fancy Food. Dopo il successo dei World's 50 Best Restaurants, questa manifestazione si conferma come un’occasione imperdibile per scoprire sapori autentici, partecipare a show cooking esclusivi e creare nuove opportunità di business. Un viaggio tra tradizione e innovazione che celebra il meglio del Piemonte nel cuore di New York.

Dopo il successo dei World's 50 best Restaurants, il Piemonte a New York presenta l'eccellenza della sua cucina e consolida la presenza negli Stati Uniti con un programma di show cooking, degustazioni e occasioni di business. Per la decima volta al Summer Fancy Food, il più grande evento commerciale negli Stati Uniti per l'industria alimentare.

