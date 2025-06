Il piano Mattei contribuirà alla fine del franco CFA? La giusta intuizione della Meloni sul cappio all’Africa

Il piano Mattei, con la sua visione di indipendenza energetica e sviluppo sostenibile, si inserisce in un contesto globale che mira a ridisegnare il destino dell’Africa. La recente spinta di Meloni contro il franco CFA, ritenuto da molti un “cappio” che opprime il continente, rappresenta una svolta decisiva nel dibattito sulla sovranità africana. In questo scenario, il Piano Mattei contribuirà alla fine del franco CFA, rafforzando l’autonomia economica e politica dell’Africa subsahariana, aprendo nuove prospettive di indipendenza e crescita.

Nel 2019, Giorgia Meloni, in una trasmissione televisiva diventata virale, attribuì al franco CFA, e per estensione a Parigi, la responsabilità sia della povertà nell'Africa subsahariana francofona sia delle migrazioni verso l'Europa. Merito di Giorgia Meloni fu di aver posto al centro del dibattito politico la scottante questione sulla fine del franco CFA. Il Piano Mattei per l'Africa e il franco CFA sono due concetti distinti, ma correlati al contesto delle relazioni con l'Africa. Il Piano Mattei è un'iniziativa del governo italiano volta a promuovere una nuova forma di partenariato con i Paesi africani, basata su cooperazione e sviluppo reciproco, superando la tradizionale logica donatore-beneficiario e volta anche ad affrontare le cause profonde delle migrazioni irregolari.