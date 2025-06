Il piano di Trump per salvare TikTok negli Stati Uniti | C'è un acquirente Xi accetterà

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti potrebbe presto cambiare grazie a un piano sorprendente di Trump, che ha annunciato di aver trovato un acquirente disposto ad acquisire la celebre piattaforma. Un'operazione ambiziosa e ricca di incognite, che promette di ridare ossigeno a un gigante dei social media sotto pressione. Resta da scoprire chi sono questi "molto ricchi" pronti a entrare nel gioco, e quale sarà l'impatto di questa mossa sul panorama digitale statunitense. Continua a leggere.

Trump ha annunciato di aver trovato un acquirente per TikTok dopo che la piattaforma era stata bloccata negli Usa per motivi di sicurezza nazionale. Si tratta di "un gruppo di persone molto ricche", ha dichiarato precisando che rivelerà la loro identità "tra due settimane". 🔗 Leggi su Fanpage.it

