Il piano della Diocesi Progetti per i migranti L’obiettivo | autonomia Aiuti dal volontariato

Il piano della diocesi di Pistoia per i migranti si propone di promuovere l’autonomia attraverso iniziative sostenute dal volontariato. Dopo il periodo di accoglienza nel centro di Vicofaro, i migranti sono stati distribuiti in diverse zone della provincia, un passo strategico per favorire l’integrazione e risolvere le criticità legate al sovraffollamento. Un progetto che mette al centro la solidarietà e la speranza di una nuova vita.

PISTOIA La nuova vita dei migranti, che fino a pochi giorni fa avevano trovato ospitalità nel centro di accoglienza di Vicofaro, è iniziata. Sono dislocati in città, nella zona di Pistoia Nuova, a Capostrada e alle Fornaci, ma anche nella piana a Lucciano e in Valdinievole, a Larciano. Uno sparpagliamento che in sé vuole essere la chiave di risposta alle problematiche emerse a Vicofaro, da sempre evidentemente legate al sovraffollamento che ha minato, negli anni, la possibile integrazione con il quartiere. A chiarire gli intenti del progetto messo in campo dalla Diocesi, insieme alla Caritas e al grande lavoro degli operatori della Fondazione Sant'Atto, è stata anche la direttrice della Pastorale Sociale della Diocesi, Selma Ferrali: "Il fatto di essere sparsi sul territorio renderà più facile l'inserimento di questi ragazzi.

